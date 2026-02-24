Кристофер Мартинс высказался о главном тренере «Спартака» Хуане Карседо

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о новом главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо. Испанец возглавил «Спартак» этой зимой. Ранее главным тренером красно-белых был Деян Станкович.

— Как вообще ты почувствовал различия между Станковичем и новым главным тренером Хуаном Карлосом Карседо?

— Конечно, все тренеры отличаются, у каждого своя особенность. С новым главным тренером сейчас больше работаем над деталями, чтобы понять его видение, чтобы пропитаться… И в целом процесс проходит очень хорошо. Тренировки интенсивные. Всё нравится, — сказал Мартинс в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».