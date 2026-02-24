«Байер» — «Олимпиакос»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 24 февраля, состоится второй матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между «Олимпиакосом» и «Байером» состоялся 18 февраля. Победу одержала команда из Леверкузена со счётом 2:0.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков и заняла 18-е место. Немецкий клуб заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

