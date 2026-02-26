«Сельта» — ПАОК: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сельта» (Испания) и ПАОК (Греция). Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В первом матче испанская команда победила со счётом 2:1.

По итогам общего этапа Лиги Европы «Сельта» набрала 13 очков и заняла 16-е место. ПАОК заработал 12 очков и расположился на 17-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

