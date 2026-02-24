Семак привёл в пример «Баварию», отвечая на вопрос об усталости «Зенита» от побед

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак привёл в пример «Баварию», отвечая на вопрос об усталости сине-бело-голубых от побед.

— Многие считают одной из главных причин, что игроки устали постоянно побеждать, устали друг от друга. Вы чувствуете это?

— Конечно, элемент выгорания есть у любого игрока. Долгожителей в футболе, играющих за один клуб, очень мало. Подавляющее большинство меняют клуб каждые три-четыре сезона. Всем нужна эмоциональная встряска, переход в другой клуб. У руководства клуба, который постоянно борется за высокие места, всегда есть два пути — менять тренера или обновлять костяк. Постоянно угадывать с трансферами и обновлением тяжело. Это не удаётся даже, например, «Баварии», хотя они у себя в чемпионате могут делать всё, что хотят. Постоянно побеждать тяжело. Наши игроки — не исключение, но они делают всё, что в их силах, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.