«Он пример для молодых». Главный тренер «Зенита» Семак ― о прогрессе Педро

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о прогрессе молодого бразильского полузащитника Педро.

— Кстати, про Педро. Его прогресс, наверное, главный итог последних полутора сезонов при вас в «Зените». С чем вы это связываете?

— Педро — пример для молодых игроков. Представьте его ситуацию. Он капитан юношеской сборной Бразилии, который приехал в Россию и сидел на лавке. Сидел, но работал! Ни одного слова недовольства я от него не слышал за то время, что у него не было игровой практики. Хотя он приехал сюда в статусе будущей звезды. Педро продолжал работать. Ему было физиологически тяжело выполнять большой объём черновой работы, но он пахал, выходил на любой позиции. Всё это вылилось в невероятный прогресс. У Педро сейчас куча предложений от европейских клубов, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.