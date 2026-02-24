Скидки
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Карабах: прямая онлайн-трансляция стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов начнется в 23:00 мск 24 февраля 2026

«Ньюкасл» — «Карабах»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 24 февраля, состоится второй матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Карабах». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч между «Карабахом» и «Ньюкасл Юнайтед» состоялся 18 февраля. Победу одержала английская команда со счётом 6:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
