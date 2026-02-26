Скидки
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Фенербахче: во сколько начало матча раунда плей-офф Лиги Европы 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: во сколько начало матча ЛЕ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ноттингем Форест» (Англия) и «Фенербахче» (Турция). Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Фенербахче» в России принадлежат Okko.
Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Актюркоглу – 22'     0:2 Актюркоглу – 48'     1:2 Хадсон-Одои – 68'    

В первом матче английская команда победила со счётом 3:0.

По итогам общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» набрал 12 очков и занял 18-е место. «Ноттингем Форест» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
