«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: во сколько начало матча ЛЕ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ноттингем Форест» (Англия) и «Фенербахче» (Турция). Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В первом матче английская команда победила со счётом 3:0.

По итогам общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» набрал 12 очков и занял 18-е место. «Ноттингем Форест» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

