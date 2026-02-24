Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: моя мечта при жизни ― делать добро

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: моя мечта при жизни ― делать добро
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей нефутбольной мечте.

— Вы говорили, что ваша мечта ― попасть в рай.
— Думаю, у многих такая мечта. Не буду говорить за всех, но у многих.

— Как вы думаете, вы к ней приблизились?
— Этого никто не знает. Конечно, я об этом задумывался, но предположить не могу. Разбойник, который на кресте перед смертью раскаялся, тоже предположить не мог.

— У вас три благотворительных фонда. Чему эта деятельность вас научила?
— Это очень сложно с точки зрения организационной составляющей, особенно когда являешься руководителем. Это большая ответственность. Это отчётность, время, огромный труд. Люди, которые работают в фонде, понимают, насколько это сложно. Очень трудоёмкая и энергозатратная работа.

— О чём вы мечтаете при жизни?
— Быть полезным людям.

— А что для вас быть полезным?
— Делать добро. Добро может быть абсолютно любым, в разной степени, но оно всегда остаётся добром. Иногда просто выслушать человека — уже большое дело, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Эксклюзив
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android