Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: моя мечта при жизни ― делать добро

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей нефутбольной мечте.

— Вы говорили, что ваша мечта ― попасть в рай.

— Думаю, у многих такая мечта. Не буду говорить за всех, но у многих.

— Как вы думаете, вы к ней приблизились?

— Этого никто не знает. Конечно, я об этом задумывался, но предположить не могу. Разбойник, который на кресте перед смертью раскаялся, тоже предположить не мог.

— У вас три благотворительных фонда. Чему эта деятельность вас научила?

— Это очень сложно с точки зрения организационной составляющей, особенно когда являешься руководителем. Это большая ответственность. Это отчётность, время, огромный труд. Люди, которые работают в фонде, понимают, насколько это сложно. Очень трудоёмкая и энергозатратная работа.

— О чём вы мечтаете при жизни?

— Быть полезным людям.

— А что для вас быть полезным?

— Делать добро. Добро может быть абсолютно любым, в разной степени, но оно всегда остаётся добром. Иногда просто выслушать человека — уже большое дело, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.