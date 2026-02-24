«Не обращаю внимания». Семак — о словах, что с «Зенитом» кто угодно станет чемпионом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на мнение, что любой тренер мог бы привести состав петербургской команды к чемпионству.

— А вы смеётесь, когда слышите от обывателей: «Да что там Семак! Да с таким составом, кто угодно станет чемпионом»?

— Я просто не обращаю внимания. Человек может тебя понять, либо когда он тебя любит, либо когда проходил через такое же. Меня понимают Черчесов, Романцев, Слуцкий, Газзаев и другие. Людям не нужны доказательства. Ни для кого не является аргументом тот факт, что многие тренеры работали с не менее звёздными составами, но не могли выиграть. Такие люди не хотят ничего слышать, у них есть своё мнение. А если они не хотят слышать, то их переубеждать бесполезно.

— А ваша личная оценка. Насколько тяжело стать чемпионом шесть раз подряд? Пусть и с самой сильной командой.

— Мне ― тяжело. Невероятно тяжело. Два раза стать сложно, три ― ещё сложнее.

— Как вы думаете, сколько лет жизни у вас забрали эти годы в «Зените»?

— Не думаю, что жизнь напрямую зависит от количества стресса. Есть те, кто живёт без него, а умирает рано. Посмотрите на Луческу! Вон сколько лет работает уже. У каждого своя дорога в жизни, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.