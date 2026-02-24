Скидки
Футбол

Сергей Семак подвёл итоги зимних сборов для «Зенита»

Сергей Семак подвёл итоги зимних сборов для «Зенита»
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги зимних сборов для сине-бело-голубых. Напомним, после 18 туров Мир РПЛ «Зенит», набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара».

«Для нас это были обыденные сборы: каждый год мы работаем примерно в том же режиме. Думаю, что и для ребят не так много нового, не слишком насыщенный график на сборах. Конечно, все хотят поскорее вернуться домой. Я думаю, что нашим сборам можно поставить твёрдую четверку. Нас, слава богу, миновали какие-то серьёзные повреждения: если в прошлом году Слава Караваев получил серьёзную травму, то на этих сборах, к счастью, на сегодняшний день нет серьёзных повреждений, это первый важный момент.

Ну и второй: думаю, мы смогли немножко сбалансировать наш состав, речь о нашей трансферной работе. Думаю, что мы в нормальном состоянии подходим к возобновлению чемпионата», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

