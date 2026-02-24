Юсупов поделился планами на будущее в футболе и воспоминаниями о карьере

Бывший футболист «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов рассказал о своих чувствах по поводу завершения карьеры игрока и планах на будущее.

«Скучаю по каким-то хорошим моментам карьеры, но и плохих было достаточно. Играть в 25 лет — это одно, а в 34 — уже другое. Есть мысли о работе в футболе. Чем-то уже занимаюсь, но сейчас не буду говорить, пока начальный этап. Планирую заняться чем-то серьёзным в этом году», — приводит слова Юсупова Metaratings.

Юсупов завершил карьеру в январе 2025 года. В составе петербургского «Зенита» он выигрывал Кубок и Суперкубок России. Также футболист выступал за московское «Динамо», «Ростов», «Сочи», подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал».