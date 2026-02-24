Филимонов назвал футбольный матч, при просмотре которого не получил удовольствия

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился впечатлениями о последнем просмотренном матче, который не принёс ему удовольствия.

— Иногда бывает, что я смотрю футбол. Смотрю на тенденции — не вижу, что что-то кардинально поменялось за последние четыре-пять лет.

— Давайте так: последний футбольный матч, который вы смотрели и плевались?

— Давайте не будем так уж, что я прямо плевался. Но удовольствия я не получал. Это матч «КАМАЗа» и «Спартака» из Костромы.

— Это специфичный матч.

— Вот видите, вы сами смеётесь, — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.