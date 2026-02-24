Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филимонов назвал футбольный матч, при просмотре которого не получил удовольствия

Филимонов назвал футбольный матч, при просмотре которого не получил удовольствия
Комментарии

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился впечатлениями о последнем просмотренном матче, который не принёс ему удовольствия.

— Иногда бывает, что я смотрю футбол. Смотрю на тенденции — не вижу, что что-то кардинально поменялось за последние четыре-пять лет.

— Давайте так: последний футбольный матч, который вы смотрели и плевались?
— Давайте не будем так уж, что я прямо плевался. Но удовольствия я не получал. Это матч «КАМАЗа» и «Спартака» из Костромы.

— Это специфичный матч.
— Вот видите, вы сами смеётесь, — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Филимонов: четыре отражённых пенальти Сафоновым подряд — не перформанс, а мастерство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android