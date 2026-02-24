Семак: я не боюсь смерти. Просто надо успеть превратиться из эгоиста в полезного человека

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к смерти. Он заявил, что не боится умереть.

— То есть вы смерти не боитесь?

— Не боюсь. Мы рождаемся и умираем. Сколько отмерено – столько и надо прожить. Просто надо успеть превратиться из эгоиста, которыми мы все рождаемся, в человека, который будет чем-то полезен другим людям, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.