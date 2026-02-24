Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Бубнов — о Блохине и Шевченко: общаться с ними невозможно из-за их слов о России

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером футбольного клуба «Москва» и сборной Украины Олегом Блохиным. Также Бубнов отрицательно оценил высказывания главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, критиковавшего ранее Россию.

— Александр Викторович, а давно ли вы общались с Олегом Блохиным?
— С Олегом Блохиным я давно не общался. Больше того, из-за политической обстановки сейчас, в связи с СВО, с ними вообще общаться невозможно. И, честно говоря, особого желания нет. Вот. Потому что, когда они высказываются так о России негативно… Что уже Шевченко там договорился, на мой взгляд, до идиотизма. Когда он начинает так говорить о России. Поэтому никакого желания [общаться нет]. Больше того, там бывшие игроки, с которыми я по киевскому «Динамо» знаком, я никогда не мог представить, чтобы они так высказывались о России. И так агрессивно себя вели. Вплоть до того, что там готовы они идти на СВО, уничтожать русских. Пускай попробуют. Получат по полной программе. Поэтому сейчас общение даже чисто по-человечески невозможно, — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

