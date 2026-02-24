Бабаев — о зимних трансферах ЦСКА: это влияет на психологическое состояние команды

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба. В зимнее трансферное окно армейцы подписали Лусиано Гонду, Максима Воронова, Дмитрия Баринова, Матеуса Рейса и Данилу Козлова.

— То, как клуб провёл зимнюю трансферную кампанию, приблизило команду к первому месту? Фактор трансферов — главный в экспертизе — при оценке раскладов на весну, о шансах ЦСКА говорят много.

— Посмотрим по итогам сезона. Как я могу гадать, я же не провидец.

— Подход ЦСКА к задачам на сезон один и тот же, в общении с медиа клуб говорит, что амбиции всегда высоки и вопрос бессмысленный. Что-то у вас в этом смысле поменялось в общении с футболистами после этой трансферной зимы?

— Конечно, когда приходят сильные футболисты, это влияет на психологическое состояние команды, добавляет уверенности. Приближает ли это к цели, — да, отчасти. Но это абсолютно ничего не гарантирует, все команды хорошо подготовились, будет тяжёлый отрезок сезона.

— Команда выиграла Зимний Кубок РПЛ, это считается чёрной меткой в плане перспектив на победу в чемпионате. Нет ощущения, что запас фарта может закончиться на этом?

— Нет. Может быть, как раз наоборот — фортуна нам улыбается. А если серьёзно, то это просто суеверие, и не более, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».