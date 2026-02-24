Сергей Семак ― об экономии «Зенита»: мы действительно перешли в режим оптимизации

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые перешли в режим оптимизации бюджета.

— Кстати, по поводу денег. Говорят, что «Зенит» перешёл в режим экономии. Вы как-то это ощутили?

— Клуб выполняет все обязательства перед игроками. Наверное, есть оптимизация, как и у большинства клубов. Насколько знаю, мы действительно перешли в некий режим оптимизации.

— Что для вас изменилось после того, как Зырянов сменил Медведева?

— Кардинально ― ничего. Все вопросы, какие есть, мы решаем сообща. Зырянову проще, потому что он сам прошёл через многое в футболе. Какие-то вещи он знает глубже. Александр Иванович ― руководитель с большим опытом. Он проработал долгое время в своей зоне ответственности, понимает, как выстраивать отношения, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.