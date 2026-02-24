Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак ― об экономии «Зенита»: мы действительно перешли в режим оптимизации

Сергей Семак ― об экономии «Зенита»: мы действительно перешли в режим оптимизации
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые перешли в режим оптимизации бюджета.

— Кстати, по поводу денег. Говорят, что «Зенит» перешёл в режим экономии. Вы как-то это ощутили?
— Клуб выполняет все обязательства перед игроками. Наверное, есть оптимизация, как и у большинства клубов. Насколько знаю, мы действительно перешли в некий режим оптимизации.

— Что для вас изменилось после того, как Зырянов сменил Медведева?
— Кардинально ― ничего. Все вопросы, какие есть, мы решаем сообща. Зырянову проще, потому что он сам прошёл через многое в футболе. Какие-то вещи он знает глубже. Александр Иванович ― руководитель с большим опытом. Он проработал долгое время в своей зоне ответственности, понимает, как выстраивать отношения, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Эксклюзив
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android