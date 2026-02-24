Кристофер Мартинс: в «Спартаке» ты можешь думать только о первом месте

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос, какое место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам этого сезона его устроит. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место.

«Первая часть сезона получилась очень сложной, понятно, что шестое место — это не то, что мы ожидали. Во второй половине сезона мы постараемся. В таком клубе, как «Спартак», ты можешь думать только о первом месте. Понятно, что ситуация достаточно сложная сейчас сложилась, но мы не можем думать иначе.

Мы должны побеждать в каждом матче, брать очки в каждом матче, стараться побеждать. Это касается и чемпионата, и Кубка. Мы ставим перед собой задачи побеждать», — сказал Мартинс в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».