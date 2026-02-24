Семак — о словах Бубнова про матерные ругательства: есть люди, которые пишут чушь и ложь

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи и разговоры о том, что он ругался матом в перерыве одного из матчей сине-бело-голубых в текущем сезоне.

— Какая была ваша реакция, когда вы прочитали слова Бубнова, что вы ругались матом в перерыве одного из матчей?

— Есть люди, которые непонятно зачем пишут чушь и ложь. Из подобного я недавно прочитал, что Эракович мне на одной из тренировок средний палец показал. Тоже бред. Что движет такими людьми? У меня нет ответа на этот вопрос, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.