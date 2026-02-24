Сергей Семак — о Глушенкове: иногда надо всё-таки больше работать на команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о взаимодействии с полузащитником Максимом Глушенковым.

— Как опишете своё взаимодействие с Глушенковым? Вам снова пришлось его воспитывать в этом сезоне и находить общий язык.

— С Максом взаимодействия нормальные. Он один из лидеров нашей команды. Когда Глушенков не готов по той или иной причине, он не играет. Макс — эмоционального склада парень. Ему хочется больше играть на атаку, обострять. Но иногда всё-таки надо больше работать на команду. И мы видим прогресс в этом компоненте игры, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.