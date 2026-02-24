Дуглас Сантос: сборы — самое тяжёлое время, но они важны. Были хорошие спарринги

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» прокомментировал зимние сборы команды и свою готовность к возобновлению чемпионата.

— Зимние сборы команды завершаются. Что чувствуете перед возобновлением сезона?

— Сборы — всегда самое тяжёлое время, но они очень важны. И мне кажется, что третья часть тренировочных лагерей особенно качественно прошла. Были хорошие спарринги, тренировки. Оцениваю как очень хорошую физическую и тактическую готовность команды. Впереди очень важная игра с «Балтикой», нужно на этой неделе, которая осталась до матча, хорошо поработать, а потом идти от игры к игре, набирать в них по три очка, чтобы приблизиться к нашей общей цели.

— Вы пропустили концовку прошлого года из‑за травмы. Как оцените своё состояние сейчас?

— Действительно, в конце года выпал из‑за травмы, не повезло получить повреждение. К счастью, не так много матчей до перерыва оставалось. Я все силы направил на то, чтобы в отпуске восстановиться. Слава богу, так и случилось. Поэтому вернулся к работе с удвоенным желанием, удвоенной энергией и постарался на пределе сил отработать на этих сборах. Чувствую себя хорошо, полностью готовым помогать команде, — приводит слова Сантоса официальный сайт клуба.