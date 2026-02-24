Главный тренер «Зенита» Семак: скучаю по еврокубкам. Попадание в Лигу чемпионов ― праздник

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что скучает по еврокубковым соревнованиям.

— Вы скучаете по еврокубкам?

— Конечно. Лига чемпионов — это классный бонус. Это самый сильный турнир с лучшей атмосферой. Само попадание туда — это праздник.

— Вы были участником последнего еврокубкового матча в истории России на данный момент. Когда вы возвращаетесь в день 24 февраля 2022-го, о чём думаете?

— О том, что мы не прошли дальше, хотя играли неплохо. И это несмотря на все сложности и ситуацию, которая была. А дальше — это вне футбола. Здесь мы бессильны, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.