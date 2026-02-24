Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Он под постоянным давлением». Семак ― о причинах плохой игры Соболева за «Зенит»

«Он под постоянным давлением». Семак ― о причинах плохой игры Соболева за «Зенит»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о плохой игре нападающего Александра Соболева в составе сине-бело-голубых.

— Игра Соболева — болезненная тема для болельщиков и, наверное, для вас. Многие его уже списали. Вы – нет?
— Ему пришлось и приходится очень сложно. Соболев под постоянным давлением. Конечно, и его ожидания, и наши были выше. Мы хотели и хотим, чтобы он забивал больше. Но Саша выказывает большое терпение и желание помочь команде. Возможно, конкуренция с Дураном ему поможет. Саша посмотрит, насколько он будет конкурентоспособен с нападающим европейского уровня.

— В чём главные причины, почему у него не получается? У вас нет разочарования?
— У нас есть условие, что наряду с сильными иностранцами нужны сильные россияне. Сильных россиян не так много. Мы стараемся брать тех, кого можем, чтобы дать им шанс добиться хорошего прогресса. Так было с Магомедом Оздоевым. До моего прихода он не был игроком старта, но из-за своего трудолюбия стал почти незаменимым.

— Сколько ещё шансов вы готовы дать Соболеву?
— Это будет зависеть от многих причин, но в первую очередь от его игры. Если мы не до конца уверены, что получится у Джон Джона, то почему мы должны быть уверены в том, что у Соболева, наоборот, не получится? Шансы у Саши будут. А насколько много – зависит от него, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
