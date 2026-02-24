Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак рассказал о самом красивом месте, которое видел в своей жизни

Сергей Семак рассказал о самом красивом месте, которое видел в своей жизни
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о самом красивом месте, которое видел в своей жизни.

— Восемь лет назад вы говорили, что мечтаете о кругосветном путешествии, но надо, чтобы подросли дети. Сейчас подросли. Не пора?
— Посмотрим, когда будет время. Всё-таки на такое путешествие его нужно много. Пока я таковым не располагаю, хоть дети и действительно выросли. Но сейчас уже внучки маленькие!

— Какое самое красивое место, которое вы видели за свои многочисленные путешествия?
— Афон в Греции. Это место и природной, и духовной красоты. А вообще, путешествия – супер. Мне как визуалу необходимо постоянно менять картинку. Путешествия за рулём, переезды из города в город — лучший вид отдыха для меня.

— Остались места на карте мира, о которых мечтаете?
— Патагония, Африка, Австралия. Вот там прям хочется попутешествовать. Но и по России тоже. Я её-то не видел толком, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Эксклюзив
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android