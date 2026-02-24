Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о самом красивом месте, которое видел в своей жизни.

— Восемь лет назад вы говорили, что мечтаете о кругосветном путешествии, но надо, чтобы подросли дети. Сейчас подросли. Не пора?

— Посмотрим, когда будет время. Всё-таки на такое путешествие его нужно много. Пока я таковым не располагаю, хоть дети и действительно выросли. Но сейчас уже внучки маленькие!

— Какое самое красивое место, которое вы видели за свои многочисленные путешествия?

— Афон в Греции. Это место и природной, и духовной красоты. А вообще, путешествия – супер. Мне как визуалу необходимо постоянно менять картинку. Путешествия за рулём, переезды из города в город — лучший вид отдыха для меня.

— Остались места на карте мира, о которых мечтаете?

— Патагония, Африка, Австралия. Вот там прям хочется попутешествовать. Но и по России тоже. Я её-то не видел толком, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.