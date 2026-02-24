Главный тренер «Зенита» Семак отреагировал на слова Зделара, что тренеру надо стать злее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на совет экс-футболиста петербуржцев Саши Зделара. Серб советовал Семаку стать злее.

— Экс-игрок «Зенита» Саша Зделар недавно дал интервью, в котором посоветовал вам стать злее. И сказал, что игроки «Зенита» чувствуют, что им всё разрешено. Что ответите?

— У каждого игрока есть своё мнение, видение со стороны. Саша — прекрасный игрок, но его травмы и лимит не позволили его оставить в команде. Он был у нас не так долго, однако не думаю, что я за это время кардинально изменился. Этот устрой позволял нам выигрывать и продолжать бороться за чемпионство.

— То есть злее вам становиться не нужно?

— Я такой, какой есть. Я никогда не пытаюсь искусственно менять атмосферу, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.