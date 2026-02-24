Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак отреагировал на слова Зделара, что тренеру надо стать злее

Главный тренер «Зенита» Семак отреагировал на слова Зделара, что тренеру надо стать злее
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на совет экс-футболиста петербуржцев Саши Зделара. Серб советовал Семаку стать злее.

— Экс-игрок «Зенита» Саша Зделар недавно дал интервью, в котором посоветовал вам стать злее. И сказал, что игроки «Зенита» чувствуют, что им всё разрешено. Что ответите?
— У каждого игрока есть своё мнение, видение со стороны. Саша — прекрасный игрок, но его травмы и лимит не позволили его оставить в команде. Он был у нас не так долго, однако не думаю, что я за это время кардинально изменился. Этот устрой позволял нам выигрывать и продолжать бороться за чемпионство.

— То есть злее вам становиться не нужно?
— Я такой, какой есть. Я никогда не пытаюсь искусственно менять атмосферу, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Эксклюзив
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
