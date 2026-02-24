Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Абсолютно не умеют признавать ошибки». Семак назвал главные претензии к судьям РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обозначил главные претензии к российским футбольным арбитрам.

— Ваша цитата про судейство в этом сезоне: «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, за что-то мстят». Вы правда думаете, что «Зениту» могут мстить?
— Я не утверждал, что нам кто-то мстит. Что касается качества судейства, то проблемы есть. Посмотрите таблицу ошибок. Я не пытаюсь что-то доказать: что бы я не сказал – это будет воспринимать в штыки, потому что «Зенит» — лидер последних лет. Никто не обращает внимания на факты.

— В чём ваши главные претензии к судейству?
— Во-первых, абсолютно не умеют признавать свои ошибки. Во-вторых, одни и те же моменты трактуют по-разному. И таких примеров полно. В матче «Акрона» и «Зенита» за руку в борьбе ставят пенальти. ЭСК признаёт, что это пенальти. Хорошо. Но в других матчах в аналогичных моментах пенальти не ставят, и ЭСК говорит, что это не пенальти. Я этого вообще не понимаю, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

