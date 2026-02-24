Президент «Бенфики» Кошта поддержал Престианни в конфликте с Винисиусом

Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал ситуацию с расизмом, связанной с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором и полузащитником португальского клуба Джанлукой Престианни. Инцидент произошёл во время первого стыкового матча Лиги чемпионов, после которого УЕФА временно отстранил Престианни. Винисиус сообщил арбитру Франсуа Летексье, что хавбек оскорбил его, назвав обезьяной.

«Мы подали апелляцию, потому что понимаем, что ничего не доказано. Это не оправдывает отсутствие игрока на предстоящем матче.

Солгал ли Винисиус Жуниор? Я не был на поле и не знаю, что говорилось. Могу сказать только одно: я верю своему игроку. Престианни обвиняют в расизме, могу гарантировать, что это не так. Я ничего не говорил в прессе, потому что не было принято решение. Я ожидал чего-то определённого, но в результате нашему игроку дали только временную дисквалификацию», — приводит слова Кошты Record.