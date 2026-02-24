В РПЛ высказались о подготовке к первым матчам после паузы в сложных погодных условиях

В Мир Российской Премьер-Лиге высказались о подготовке к первым матчам после зимней паузы в сложных погодных условиях.

«РПЛ в штатном режиме готовится к возобновлению сезона и, разумеется, учитывает сложные погодные условия в ряде регионов.

В центральной части России, Поволжье и на Северо-Западе холодная и очень снежная зима — погодные условия тяжёлые даже для коммунальных служб. Но клубы знакомы с нашими климатическими особенностями и обладают нужными инфраструктурой и опытом.

Все стадионы, принимающие матчи 19-го тура Мир РПЛ, активно готовят поля и прилегающие территории для создания лучших из возможных условий для игроков и болельщиков. Проводится проверка состояния газонов, агротехнические службы прилагают максимальные усилия, чтобы качество и внешний вид газонов соответствовали уровню турнира и регламенту РПЛ.

В случае резкого ухудшения погоды, подобного московскому снегопаду в конце недели, лига будет действовать в рамках нормативной базы. Согласно статье 6.2 регламента РПЛ, президент лиги может принимать решения по проведению матча при наличии особых обстоятельств.

Лига следит за прогнозами синоптиков и отслеживает статус подготовки стадионов. Вместе с клубами приложим все усилия, чтобы возобновление чемпионата прошло гладко и по плану», — сообщили в пресс-службе РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.