Сергей Семак: я никогда не выходил из себя? А как можно выйти? Только после смерти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что никогда не выходил из себя.

— Ощущение, что вас невозможно вывести из себя.

— Что-то может. У каждого человека есть своя красная линия.

— Где она у вас?

— Не знаю. Пока до неё не доходило.

— Ни разу не выходили из себя?

— А как глобально можно выйти из себя? Если только после смерти, наверное, когда душа выходит из тела, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.