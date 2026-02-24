Сергей Семак: я никогда не выходил из себя? А как можно выйти? Только после смерти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что никогда не выходил из себя.
— Ощущение, что вас невозможно вывести из себя.
— Что-то может. У каждого человека есть своя красная линия.
— Где она у вас?
— Не знаю. Пока до неё не доходило.
— Ни разу не выходили из себя?
— А как глобально можно выйти из себя? Если только после смерти, наверное, когда душа выходит из тела, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.