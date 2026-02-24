Скидки
Главная Футбол Новости

«Не знаю, как не остался калекой». Сергей Семак вспомнил, как его в Париже сбила машина

«Не знаю, как не остался калекой». Сергей Семак вспомнил, как его в Париже сбила машина
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его сбила машина в Париже на пешеходном переходе.

— А за жизнь вам страшно было?
— Помню, меня в Париже машина сбила, однако там я даже не успел понять, что произошло. Водитель перепутал на пешеходном переходе газ с тормозом, и меня зажало между двух машин, Не знаю, как калекой не остался, но повезло. Так что там страха почти не было. Я скорее за жизни других переживаю и боюсь, когда у кого-то операции или ещё что-то, а я помочь ничем не могу. А из-за своей жизни чего переживать?, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

