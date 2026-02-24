Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Семак ― о бане российского футбола: мы не в застое, у меня нет чувства отчаяния

Сергей Семак ― о бане российского футбола: мы не в застое, у меня нет чувства отчаяния
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о российском футболе в период международного отстранения.

— За четыре года без еврокубков РПЛ стала хуже? Нет ощущения, что мы в застое?
— Не соглашусь, что мы в застое. Да, сузился рынок. Да, за последние 15 лет финансовые возможности российских клубов стали ниже. Если посмотреть на состав последней команды АПЛ и на состав лучших команд РПЛ, то всё станет ясно. Ведущие чемпионаты сильно от нас оторвались. Но у нас интересный чемпионат, у меня нет чувства отчаяния. У нас появляются хорошие молодые россияне, приезжают классные игроки, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

