Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, из-за чего может расплакаться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, из-за чего может расплакаться
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что он сентиментальный человек. Российский специалист рассказал, из-за чего может заплакать.

— Вы сентиментальный человек?
— Думаю, да.

— Когда последний раз плакали?
— Вокруг столько людей, которые помогают. Это меня трогает. Иногда поражает то, насколько мало нужно детям, чтобы быть счастливыми. Очень много вокруг выдающихся людей, кто положил свою жизнь ради помощи другим. Кому много дано, с того и спрос выше, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

