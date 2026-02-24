Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» отпустил Матео Кассьерру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» отпустил колумбийского форварда Матео Кассьерру, который в зимнее трансферное окно перебрался в «Атлетико Минейро».

— Однако многих удивило, что вы оставляете Соболева, но отпускаете Гонду и Кассьерру.

— Кассьерра в своём отрезке был нашим лучшим нападающим. Но разговоре о его уходе ходили ещё летом. Тогда мы были не уверены, что нам хватит форвардов, и решили Матео придержать. Однако «Зенит» не хочет никого удерживать против воли. Матео надо было отпустить, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.