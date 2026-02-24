Скидки
Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» отпустил Матео Кассьерру

Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» отпустил Матео Кассьерру
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» отпустил колумбийского форварда Матео Кассьерру, который в зимнее трансферное окно перебрался в «Атлетико Минейро».

— Однако многих удивило, что вы оставляете Соболева, но отпускаете Гонду и Кассьерру.
— Кассьерра в своём отрезке был нашим лучшим нападающим. Но разговоре о его уходе ходили ещё летом. Тогда мы были не уверены, что нам хватит форвардов, и решили Матео придержать. Однако «Зенит» не хочет никого удерживать против воли. Матео надо было отпустить, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

