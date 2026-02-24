«Интер» — «Будё-Глимт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 24 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Интер» (Италия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой встрече «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

