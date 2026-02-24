ФИФА рассматривает возможность переноса матчей ЧМ из Мексики — The Athletic

ФИФА рассматривает возможность переноса межконтинентальных стыковых матчей, которые должны пройти в Мексике и определят команды, имеющие право участвовать в чемпионате мира 2026 года. Под угрозой оказались и матчи финальной части турнира, запланированные на период с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает The Athletic.

Перенос матчей будет рассматриваться только в крайнем случае, если представители органов безопасности и коммерческие партнёры выскажут серьёзные опасения. В Мексике продолжаются беспорядки, вызванные убийством главы наркокартеля. Боевики оказывают сопротивление правоохранительным органам, что приводит к погромам и перестрелкам.

Стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира между сборными Ямайки, Конго и Новой Каледонии запланированы с 26 по 31 марта. Ситуация осложняется тем, что десятки тысяч болельщиков уже приобрели билеты и забронировали отели на финальную часть турнира. В случае переноса ФИФА будет обязана возместить убытки болельщикам.