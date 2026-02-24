Динияр Билялетдинов: жалко, что Дик Адвокат не будет руководить сборной Кюрасао на ЧМ

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов прокомментировал уход Дика Адвоката с поста главного тренера сборной Кюрасао по футболу.

«Конечно, интересно было бы посмотреть на сборную Кюрасао под руководством Дика Адвоката на чемпионате мира. Кюрасао — экзотическая команда для нас. Тренер дошёл до такого, что сборная вышла на чемпионат мира.

Дик Адвокат — человек с именем. Жизнь такая, значит, получилось сделать выбор в пользу своих семейных дел. Жалко, что он не будет руководить этой сборной. Никто не сомневается в его компетентности», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.