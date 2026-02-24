Александр Бубнов ответил, как относится к критике

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, как относится к критике. По словам Бубнова, к конструктивной критике он относится положительно.

«К критике конструктивной отношусь и всегда относился очень положительно. Вот. К критике некорректной, оскорбительной… Всегда отрицательно. При желании могу очень жёстко ответить всем этим критикам в их же стиле.

Если человеческий язык они не понимают, а понимают только блатной. Здесь вопросов нет, поэтому я не боюсь никаких стримов, никаких вопросов, готов даже с любым идиотом беседовать. Ну, не беседовать, отвечать на вопросы ему», — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.