Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов ответил, как относится к критике

Александр Бубнов ответил, как относится к критике
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, как относится к критике. По словам Бубнова, к конструктивной критике он относится положительно.

«К критике конструктивной отношусь и всегда относился очень положительно. Вот. К критике некорректной, оскорбительной… Всегда отрицательно. При желании могу очень жёстко ответить всем этим критикам в их же стиле.

Если человеческий язык они не понимают, а понимают только блатной. Здесь вопросов нет, поэтому я не боюсь никаких стримов, никаких вопросов, готов даже с любым идиотом беседовать. Ну, не беседовать, отвечать на вопросы ему», — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Бубнов — о Блохине и Шевченко: общаться с ними невозможно из-за их слов о России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android