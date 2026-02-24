Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Футбол

Дуглас Сантос: вижу у команды одно стремление, одно желание — финишировать первыми!

Дуглас Сантос: вижу у команды одно стремление, одно желание — финишировать первыми!
Комментарии

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» прокомментировал интеграцию новичков клуба и атмосферу в команде.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
— К команде присоединились несколько новичков и молодых футболистов. Как они вписались в коллектив?
— Оцениваю их интеграцию как очень хорошую: все продолжают понемногу вливаться, адаптироваться к методологии работы, к тренерским установкам и задачам на поле. Уверен, каждый из них усиленно работает для того, чтобы в нужный момент, когда придёт время официальных матчей, когда выпадет шанс, помочь команде. Они готовы выложиться на 100%, выполнить все требования главного тренера, чтобы наш рисунок игры был идеально отточенным.

— Вы как капитан и ветеран что предпринимаете или советуете, чтобы их адаптация прошла проще?
— Вы правы, я здесь уже шесть с половиной лет и прекрасно понимаю, как важны процесс адаптации и скорость этого процесса. Поэтому делаю всё, что необходимо, всё, что от меня требуется: стараюсь подсказывать, помогать, советовать. Они знают всегда, что ко мне можно обратиться с любым вопросом или просьбой. Это очень важно, чтобы каждый из нас чувствовал себя комфортно и мог бы на поле показывать максимум своих возможностей, чтобы команда прогрессировала дальше.

— На правах капитана как бы вы оценили атмосферу в команде накануне рестарта чемпионата?
— Очень хорошая атмосфера в цельном коллективе, объединённом одной идеей. У нас много иностранных футболистов, которые взаимодействуют с российскими игроками. Я вижу единый порыв, одно стремление, одно желание — финишировать первыми! — приводит слова Сантоса официальный сайт клуба.

Дуглас Сантос: сборы — самое тяжёлое время, но они важны. Были хорошие спарринги
