Сергей Семак ответил, готов ли Джон Дуран сыграть за «Зенит» в официальных матчах

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, готов ли новичок сине-бело-голубых Джон Дуран сыграть в первых после зимнего перерыва матчах. Напомним, после 18 туров Мир РПЛ «Зенит», набрав 39 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице. В пятницу сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой» в рамках чемпионата России, а во вторник встретятся с калининградцами в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка страны.

— В «Зенит» пришли новички. Джон Дуран приехал чуть позже остальных. Как идёт его адаптация? Готов ли он сыграть в первых матчах?

— Посмотрим, это вопрос, на который мы должны найти ответ. Конечно, и времени не так много, и то количество матчей, которые сыграли Дуран и Джон Джон, и тот период, который они были с командой… Нам бы хотелось ещё немножко времени, чтобы больше их адаптировать, но мы посмотрим и подумаем, насколько они готовы сразу же включиться в игру и конкурировать за место в стартовом составе именно на сегодняшний день, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».