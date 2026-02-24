Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак ответил, готов ли Джон Дуран сыграть за «Зенит» в официальных матчах

Сергей Семак ответил, готов ли Джон Дуран сыграть за «Зенит» в официальных матчах
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, готов ли новичок сине-бело-голубых Джон Дуран сыграть в первых после зимнего перерыва матчах. Напомним, после 18 туров Мир РПЛ «Зенит», набрав 39 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице. В пятницу сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой» в рамках чемпионата России, а во вторник встретятся с калининградцами в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка страны.

— В «Зенит» пришли новички. Джон Дуран приехал чуть позже остальных. Как идёт его адаптация? Готов ли он сыграть в первых матчах?
— Посмотрим, это вопрос, на который мы должны найти ответ. Конечно, и времени не так много, и то количество матчей, которые сыграли Дуран и Джон Джон, и тот период, который они были с командой… Нам бы хотелось ещё немножко времени, чтобы больше их адаптировать, но мы посмотрим и подумаем, насколько они готовы сразу же включиться в игру и конкурировать за место в стартовом составе именно на сегодняшний день, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Бубнов — о Блохине и Шевченко: общаться с ними невозможно из-за их слов о России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android