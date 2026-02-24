Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании — Le Parisien

Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании — Le Parisien
Комментарии

Футболист сборной Марокко и «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании. Дата слушаний пока не определена. Об этом сообщает Le Parisien.

Прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Футболиста обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года Le Parisien сообщила, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.

Хакими 27 лет, он выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С командой футболист четыре раза выиграл чемпионат Франции, трижды — Суперкубок страны, дважды — Кубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Материалы по теме
Дембеле и Фабиан Руис отсутствовали на тренировке «ПСЖ» перед матчем с «Монако» — Талларон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android