Хакими прокомментировал предстоящее заседание суда по делу об изнасиловании

Защитник сборной Марокко и «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими высказался о предстоящем заседании суда по делу об изнасиловании.

«Сегодня обвинение в изнасиловании является достаточным основанием для суда, даже если я его отрицаю, и все доказательства говорят о его ложности. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и к настоящим жертвам. Я спокойно жду этого суда, который позволит правде выйти наружу», – написал Хакими на своей странице в соцсети X.

Футболист предстанет перед судом по делу об изнасиловании, ранее сообщила Le Parisien. Дата слушаний пока не известна. Прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Его обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года стало известно, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.