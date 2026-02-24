Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хакими прокомментировал предстоящее заседание суда по делу об изнасиловании

Хакими прокомментировал предстоящее заседание суда по делу об изнасиловании
Комментарии

Защитник сборной Марокко и «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими высказался о предстоящем заседании суда по делу об изнасиловании.

«Сегодня обвинение в изнасиловании является достаточным основанием для суда, даже если я его отрицаю, и все доказательства говорят о его ложности. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и к настоящим жертвам. Я спокойно жду этого суда, который позволит правде выйти наружу», – написал Хакими на своей странице в соцсети X.

Футболист предстанет перед судом по делу об изнасиловании, ранее сообщила Le Parisien. Дата слушаний пока не известна. Прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Его обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года стало известно, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.

Материалы по теме
Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании — Le Parisien
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android