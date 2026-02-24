Скидки
Главная Футбол Новости

Динияр Билялетдинов: у Карседо со «Спартаком» может получиться что-то красивое


Российский экс-футболист Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от игры московского «Спартака» под руководством нового главного тренера Хуана Карседо. Испанец возглавил красно-белых этой зимой.

«Сами понимаете, что «Спартак» — команда, где работают под большим давлением. Это и пресса, и болельщики. Наши ожидания от команды всегда влияют на атакующий футбол, на зрелищность. Есть определённые требования.

Я работал с Карседо. Он неплохо понимает комбинационную игру. Думаю, что со «Спартаком» у него может что-то красивое получиться», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.


