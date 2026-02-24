Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Даниил Денисов ответил, кто более эмоционален — Деян Станкович или Гильермо Абаскаль

Комментарии

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, кто более эмоционален из бывший главных тренеров красно-белых — серб Деян Станкович или испанец Гильермо Абаскаль.

– Кто эмоциональнее: Станкович или Абаскаль?
– Они очень разные. Абаскаль — стратег, но он не играл в футбол. Деян о многом рассказывал со стороны игрока. Например, последний матч первой части прошлого сезона — с «Пари НН» (3:0). К перерыву 0:0, Станкович зашёл в раздевалку: «Всё хорошо. Продолжайте делать то, что я говорю, и мы выиграем 3:0. Кто хочет со мной поспорить?» Станкович поставил ключи от машины — с ним никто не захотел спорить. В итоге 3:0 — и довольные поехали в отпуск, — приводит слова Денисова Sports.ru.

Комментарии
