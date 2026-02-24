«Будет игра — будет результат». Сергей Семак — о возобновлении сезона

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как сине-бело-голубые готовы ко второй части текущего сезона. Напомним, после 18 туров Мир РПЛ «Зенит», набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице.

— Глобально как бы вы оценили начало второй части сезона? Как бы вы охарактеризовали атмосферу в команде с точки зрения турнирного положения?

— Атмосфера рабочая, не думаю, что многие думали, какая ситуация в турнирной таблице. На протяжении всех тренировочных сборов ребята скорее готовились, восстанавливались, тренировались. Сейчас возобновляется чемпионат, и, конечно, отставание от лидера у нас есть, мы понимаем это, но каждая игра — это отдельно взятая история, никогда не будет легко. Надо готовиться, играть и стараться, естественно, показывать нашу лучшую игру. Будет игра — будет результат, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».