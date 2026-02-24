Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа — о расистском скандале: сейчас самое время положить конец подобным вещам в футболе

Куртуа — о расистском скандале: сейчас самое время положить конец подобным вещам в футболе
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа на пресс-конференции перед ответным матчем в Лиге чемпионов УЕФА с «Бенфикой» высказался о расистском скандале между нападающим Винисиусом Жуниором и полузащитником Джанлукой Престианни.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас самое время положить конец подобным вещам в футболе. Мы знаем, что нам сказал Винисиус… и это случалось уже много раз. Мы должны это остановить. Решение принимает УЕФА.

[Жозе] Моуринью есть Моуринью, и как тренер ты всегда будешь защищать свой клуб. Но меня беспокоит, что празднование гола Винисиуса используют против него; потому что, когда «Реал» пропускает гол, это привлекает в два или три раза больше внимания. Это случилось, и мы должны двигаться дальше. Это случилось, и мы не можем оправдывать предполагаемый акт расизма из-за празднования гола.

[О словах президента «Бенфики»] сложно что-то сказать, всегда будет одно слово против другого. Однако мы на 100% поддерживаем Винисиуса, который многое пережил. Он это слышал на 100%, как слышал много раз до этого, и я ему на 100% верю. Поскольку он закрыл рот, мы никогда не узнаем правды. И «Бенфика» будет защищать своего игрока. Но мы мало что можем сделать: это дело УЕФА», — приводит слова Куртуа AS.

Материалы по теме
Президент «Бенфики» Кошта поддержал Престианни в конфликте с Винисиусом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android