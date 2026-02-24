Куртуа — о расистском скандале: сейчас самое время положить конец подобным вещам в футболе

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа на пресс-конференции перед ответным матчем в Лиге чемпионов УЕФА с «Бенфикой» высказался о расистском скандале между нападающим Винисиусом Жуниором и полузащитником Джанлукой Престианни.

«Сейчас самое время положить конец подобным вещам в футболе. Мы знаем, что нам сказал Винисиус… и это случалось уже много раз. Мы должны это остановить. Решение принимает УЕФА.

[Жозе] Моуринью есть Моуринью, и как тренер ты всегда будешь защищать свой клуб. Но меня беспокоит, что празднование гола Винисиуса используют против него; потому что, когда «Реал» пропускает гол, это привлекает в два или три раза больше внимания. Это случилось, и мы должны двигаться дальше. Это случилось, и мы не можем оправдывать предполагаемый акт расизма из-за празднования гола.

[О словах президента «Бенфики»] сложно что-то сказать, всегда будет одно слово против другого. Однако мы на 100% поддерживаем Винисиуса, который многое пережил. Он это слышал на 100%, как слышал много раз до этого, и я ему на 100% верю. Поскольку он закрыл рот, мы никогда не узнаем правды. И «Бенфика» будет защищать своего игрока. Но мы мало что можем сделать: это дело УЕФА», — приводит слова Куртуа AS.