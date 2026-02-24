Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдулкадыров раскрыл детали своего перехода из ЦСКА в «Ахмат»

Абдулкадыров раскрыл детали своего перехода из ЦСКА в «Ахмат»
Комментарии

Новичок «Ахмата» Джамалутдин Абдулкадыров прокомментировал свой переход в грозненский клуб. Напомним, защитник перешёл в «Ахмат» на правах аренды, полноценный контракт игрока принадлежит ПФК ЦСКА.

— Как состоялся твой переход в «Ахмат»?
— Появился вариант аренды за пару дней до закрытия трансферного окна. Мой агент переговорил с руководством «Ахмата» – и удалось найти точки соприкосновения в этом деле. Буквально за пару дней всё решилось, и я перешёл сюда, — приводит слова Абдулкадырова официальный сайт «Ахмата».

Джамалутдин Абдулкадыров является воспитанником ЦСКА. Защитник выступает за основную команду красно-синих с 2025 года, с того момента он провёл 17 матчей за клуб.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка за 18 встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Новичок «Ахмата» Абдулкадыров поделился любимой мудрой цитатой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android