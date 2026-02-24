Абдулкадыров раскрыл детали своего перехода из ЦСКА в «Ахмат»

Новичок «Ахмата» Джамалутдин Абдулкадыров прокомментировал свой переход в грозненский клуб. Напомним, защитник перешёл в «Ахмат» на правах аренды, полноценный контракт игрока принадлежит ПФК ЦСКА.

— Как состоялся твой переход в «Ахмат»?

— Появился вариант аренды за пару дней до закрытия трансферного окна. Мой агент переговорил с руководством «Ахмата» – и удалось найти точки соприкосновения в этом деле. Буквально за пару дней всё решилось, и я перешёл сюда, — приводит слова Абдулкадырова официальный сайт «Ахмата».

Джамалутдин Абдулкадыров является воспитанником ЦСКА. Защитник выступает за основную команду красно-синих с 2025 года, с того момента он провёл 17 матчей за клуб.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка за 18 встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.