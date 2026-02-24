«Не знаю, почему он провалился в «Спартаке». В Сербии оценили работу Станковича в «Црвене»

Сербский журналист Mozzart Sport Деян Станкович высказался о работе бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в «Црвене Звезде». В «Спартаке» Станкович работал с лета 2024-го по ноябрь 2025-го. «Црвену Звезду» Деян возглавил в декабре прошлого года.

— Как бы вы оценили работу Деяна Станковича в «Црвене Звезде» за последние пару месяцев?

— По 10-балльной шкале пока что это чистая десятка. И это не только моё впечатление: он выиграл семь из восьми игр, была только ничья с «Сельтой». Выиграл у «Мальмё», выиграл у «Лилля», выиграл «вечное дерби» со счётом 3:0, уверенно выиграл все матчи чемпионата. Команда при нём играет слаженно, в пас. Я не знаю, что ещё он мог сделать. Поэтому я не знаю, почему он провалился в «Спартаке». Правда не знаю. В Сербии сложилось впечатление, что иностранных тренеров в России не очень-то принимают. Возможно, причина в этом. С первого дня он был объектом для критики. Но точной причины я не знаю, я не был в Москве и не видел много его игр, — приводит слова Станковича Legalbet.