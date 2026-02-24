«Кто угодно может быть тёмной лошадкой». Билялетдинов — об интриге в чемпионской гонке РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об интриге в чемпионской гонке Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона. После 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Зенит», на третьей — «Локомотив».

«Если говорить о фаворитах? Сейчас можно нагородить. Кто угодно может быть тёмной лошадкой. Есть вещи, которые случаются вне зависимости от мнения кого-то. Интересно, чтобы была борьба и несколько команд претендовали на высшие места и медали. И чтобы борьба была до последних туров, чтобы там всё решалось», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.