«Кто угодно может быть тёмной лошадкой». Билялетдинов — об интриге в чемпионской гонке РПЛ

«Кто угодно может быть тёмной лошадкой». Билялетдинов — об интриге в чемпионской гонке РПЛ
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об интриге в чемпионской гонке Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона. После 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Зенит», на третьей — «Локомотив».

«Если говорить о фаворитах? Сейчас можно нагородить. Кто угодно может быть тёмной лошадкой. Есть вещи, которые случаются вне зависимости от мнения кого-то. Интересно, чтобы была борьба и несколько команд претендовали на высшие места и медали. И чтобы борьба была до последних туров, чтобы там всё решалось», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

