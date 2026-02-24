Гуренко: главная задача «Локомотива» — разобраться с обороной

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от железнодорожников перед возобновлением сезона-2025/2026.

«Галактионов каждый год делает определённые выводы и корректировки. Интересно будет посмотреть на команду. В том году хорошо играли товарищеские игры, а в чемпионате что-то пошло не так. Сейчас в товарищеских играх не так ярко выглядели. Может, лучше сработают в сезоне. Пока это гадание на кофейной гуще.

Главная задача для «Локомотива» — разобраться с обороной. Если решат их, результаты будут лучше. Команда хорошо играет. Много молодых ребят, они мужают из года в год», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.