Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуренко: главная задача «Локомотива» — разобраться с обороной

Гуренко: главная задача «Локомотива» — разобраться с обороной
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от железнодорожников перед возобновлением сезона-2025/2026.

«Галактионов каждый год делает определённые выводы и корректировки. Интересно будет посмотреть на команду. В том году хорошо играли товарищеские игры, а в чемпионате что-то пошло не так. Сейчас в товарищеских играх не так ярко выглядели. Может, лучше сработают в сезоне. Пока это гадание на кофейной гуще.

Главная задача для «Локомотива» — разобраться с обороной. Если решат их, результаты будут лучше. Команда хорошо играет. Много молодых ребят, они мужают из года в год», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!
Рейтинг
Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android