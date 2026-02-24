Бубнов: с Мостовым я не общаюсь, думаю, Александру это и не нужно

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что не поддерживает связь с бывшим полузащитником «Спартака» и «Сельты» Александром Мостовым.

— Вы сейчас общаетесь с Александром Мостовым? Хотелось бы увидеть вас вместе в качестве экспертов российского и мирового футбола.

— С Александром я не общаюсь. Думаю, Александру это и не нужно. Он и без меня имеет своё мнение и постоянно отвечает на все события, которые происходят в российском и зарубежном футболе, и я считаю, необходимости нам сейчас общаться в средствах массовой информации вместе никакой нет, — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.