Главная Футбол Новости

Иван Обляков рассказал о взаимодействии с новичками ЦСКА и подготовке к «Ахмату»

Иван Обляков рассказал о взаимодействии с новичками ЦСКА и подготовке к «Ахмату»
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился подробностями общения с новичками команды и подготовки к предстоящему матчу с «Ахматом».

— Всё хорошо, обычные сборы. Всегда тяжело, непросто. У каждого тренера своя специфика. Хорошо поработали. Готовимся к «Ахмату». Наверное, на этих сборах было больше упражнений с мячом, не было длительного бега, потому что практически все приехали в хорошей физической форме. Мы делали акцент на игру с мячом, на игру в обороне и в атаке.

— Наверное, для футболистов такие упражнения любимые, когда больше мяча?
— Конечно. Всегда хочется играть с мячом, играть в футбол. Но были и тактические упражнения. которые также важны в матчах.

— С кем уже общаешься из новичков? Как их принял коллектив?
— Всё отлично. Любой, кто приходит в команду, скажет, что быстро вливается и проблем вообще никаких нет, может общаться с любым спокойно на разные темы. С [Дмитрием Бариновым] давно знакомы. В целом ему не надо было как‑то притираться. Понятно, что Лусиано не знает русский язык и с ним как‑то не пообщаешься особо много. Но всё равно с ребятами на своём родном языке он общается. Вообще проблем нет.

Также можем на тренировке о чём‑то поговорить, если есть какие‑то моменты. Макс Воронов нормально вроде влился. Поначалу немного волновался, потому что непросто в 18 лет переходить в другой клуб. По себе знаю, что непросто так сразу начать общаться со всеми. В целом знаю Данилу Козлова. Проблем нет. Со многими ребятами он в юношеской сборной играл, по‑моему. Хорошо общаемся. Думаю, проблем вообще ни у кого нет, — рассказал Обляков в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России по футболу ЦСКА занимает четвёртое место в таблице, набрав 36 очков.

